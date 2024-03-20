ترامب: سأرحّل الأمير هاري من أمريكا إذا فزت في الانتخابات

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إنه قد يرحّل الأمير هاري من الولايات المتحدة إذا ثبت كذبه حول عدم تعاطيه المخدرات خلال طلب التأشيرة الأمريكية.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع قناة “جي بي نيوز”: “إذا كذب، فسيتعين عليهم اتخاذ الإجراء المناسب”.

ولفت إلى أن”الأمير هاري، الذي يعيش الآن في كاليفورنيا، لا ينبغي أن يتلقى معاملة خاصة”.

فمن الممكن أن يتم ترحيل الأمير هاري من الولايات المتحدة إذا كذب بشأن تعاطي المخدرات في طلب التأشيرة الأمريكية، وفق موقع “بوليتيكو”.

إذ يتوجب على المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية معينة الكشف عما إذا كانوا قد تعاطوا المخدرات من قبل، وقد يؤدي القيام بذلك إلى رفض طلبهم، إذ واجهت شخصيات عامة أخرى مشكلات في دخول الولايات المتحدة بسبب تعاطيها للمخدرات.

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