ترامب: سأرحّل الأمير هاري من أمريكا إذا فزت في الانتخابات

2024-03-20 / 11:49
0
هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إنه قد يرحّل الأمير هاري من الولايات المتحدة إذا ثبت كذبه حول عدم تعاطيه المخدرات خلال طلب التأشيرة الأمريكية.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع قناة “جي بي نيوز”: “إذا كذب، فسيتعين عليهم اتخاذ الإجراء المناسب”.

ولفت إلى أن”الأمير هاري، الذي يعيش الآن في كاليفورنيا، لا ينبغي أن يتلقى معاملة خاصة”.

فمن الممكن أن يتم ترحيل الأمير هاري من الولايات المتحدة إذا كذب بشأن تعاطي المخدرات في طلب التأشيرة الأمريكية، وفق موقع “بوليتيكو”.

إذ يتوجب على المتقدمين للحصول على تأشيرات أمريكية معينة الكشف عما إذا كانوا قد تعاطوا المخدرات من قبل، وقد يؤدي القيام بذلك إلى رفض طلبهم، إذ واجهت شخصيات عامة أخرى مشكلات في دخول الولايات المتحدة بسبب تعاطيها للمخدرات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مداهمة منزل رئيسة برلمان جنوب أفريقيا للتحقيق في قضية فساد‎

مداهمة منزل رئيسة برلمان جنوب أفريقيا للتحقيق في قضية…

2024-03-20 / 11:06
Photo of كندا تعلن تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

كندا تعلن تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

2024-03-20 / 10:05
Photo of لأول مرة.. إسرائيل تقر بانفجار صاروخ حوثي في شمال إيلات-

لأول مرة.. إسرائيل تقر بانفجار صاروخ حوثي في شمال…

2024-03-19 / 22:42
Photo of ألمانيا.. اعتقال أفغانيين “خططا لهجوم” بعد حرق المصحف

ألمانيا.. اعتقال أفغانيين “خططا لهجوم” بعد حرق المصحف

2024-03-19 / 20:02
Photo of تطوان..جامعة عبد المالك السعدي توقف الدراسة لمنع نشاط طلابي

تطوان..جامعة عبد المالك السعدي توقف الدراسة لمنع نشاط طلابي

2024-03-19 / 19:55
Photo of سياسي فرنسي: على أفراد الجيش عدم الامتثال لأوامر ماكرون

سياسي فرنسي: على أفراد الجيش عدم الامتثال لأوامر ماكرون

2024-03-19 / 18:01
Photo of الأمم المتحدة: إسرائيل مسؤولة عن التجويع بغزة وقد يرقى إلى جريمة حرب

الأمم المتحدة: إسرائيل مسؤولة عن التجويع بغزة وقد يرقى…

2024-03-19 / 17:36
Photo of في الهند.. خلاف بين زوجين على “طبق بيض” ينتهي بجريمة

في الهند.. خلاف بين زوجين على “طبق بيض” ينتهي…

2024-03-19 / 13:16
Photo of إسبانيا.. 6 قتل.ى بينهم شرطيان إثر اصطدام شاحنة بحاجز أمني

إسبانيا.. 6 قتل.ى بينهم شرطيان إثر اصطدام شاحنة بحاجز…

2024-03-19 / 11:05
Photo of أمريكا.. مصلّون يتعرضون للاعتداء خلال صلاة التراويح داخل مركز إسلامي

أمريكا.. مصلّون يتعرضون للاعتداء خلال صلاة التراويح داخل مركز…

2024-03-19 / 09:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق