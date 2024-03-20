تعزية في وفاة الزميل الصحفي رضا دليل

هبة بريس

رحل إلى دار البقاء امس الثلاثاء، الصحافي رضا دليل، مدير نشر المجموعة الإعلامية “تيل كيل Telquel”، عن سن يناهز 45 سنة بعد صراع طويل مع مرض عضال….

ونعت “تيل كيل عربي” مدير نشرها ” مسجلة أنه كان واحدا من الأقلام الصحفية المستقلة والحرة التي قادت مؤسسة “Telquel”، باقتدار ومهنية. ويعتبر رحيله خسارة للصحافة المغربية.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة ” هبة بريس” بأحر التعازي إلى عائلة وزملاء وأصدقاء الراحل رضا دليل

ان لله وان اليه راجعون

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