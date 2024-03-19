سجن تامسنا: المياه المعالجة من محطة الصرف الصحي تستجيب للمعايير المعمول بها

هبة بريس

أكدت إدارة السجن المحلي تامسنا أن المياه المتدفقة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي لهذه المؤسسة السجنية “تستجيب للمعايير المعمول بها، وذلك بناء على تحاليل مخبرية تنجز باستمرار”.

وذكرت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، ردا على فيديو منشور بأحد المواقع الالكترونية، يزعم صاحبه أن “المياه المتدفقة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي لسجن تامسنا تعد كارثة طبيعية لأنها مياه تلوث المجاري وتستعمل لأغراض السقي”، أن “المنطقة التي توجد بها المؤسسة السجنية لا تتوفر على شبكة عمومية للصرف الصحي، وهو ما استدعى إقامة محطة بأحدث التقنيات لمعالجة المياه العادمة الخاصة بالمؤسسة”.

وأكدت إدارة السجن المحلي تامسنا أن “تلك المياه المعالجة تستجيب للمعايير المعمول بها، وذلك بناء على تحاليل مخبرية تنجز باستمرار”، مشيرة إلى أنه “لم يسبق لهذه المؤسسة السجنية أن توصلت بأية شكاية في الموضوع من أية جهة، وأن المؤسسة تبقى غير مسؤولة عن لجوء بعض الأشخاص إلى ضخ المياه المعالجة لسقي المزروعات”.

وخلص البيان إلى أن المؤسسة السجنية “إذ تؤكد أن مروجي هذه المغالطات لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بها بقصد التحري، فإنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء بالنظر إلى الضرر الذي ألحقه هؤلاء بصورتها وسمعتها، وإلى تسفيههم الجهود المبذولة من طرف إدارة المؤسسة للحفاظ على البيئة”.

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