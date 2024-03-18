الملك يترأس الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

2024-03-18 / 15:30
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هبة بريس

يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يومه الاثنين 07 رمضان الأبرك 1445 هـ موافق 18 مارس 2024 م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس الثاني من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته، السيد بهاء الدين محمد الندوي، نائب رئيس جامعة دار الهدى الإسلامية بالهند.

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و15 دقيقة مساء.

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