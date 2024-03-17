الـ”فيفا” يوقف مدربا لمدة 6 أشهر بسبب “إعلامية عراقية”

2024-03-17 / 15:54
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هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن معاقبته مدرب منتخب الشباب العراقي بسبب توجيهه إهانات إلى الإعلامية منى سامي في وقت سابق.

وقرر الاتحاد الدولي حرمان عماد محمد، مدرب منتخب الشباب العراقي، من التدريب لمدة ستة أشهر، بعد تلقيه شكوى من الجانب القانوني للإعلامية المذكورة.

وقال “فيفا” في بيانه: “الاتحاد الدولي وبعد ورود شكوى من الجانب القانوني للإعلامية المذكورة، أحال الأمر إلى لجنة الانضباط التي أصدرت قرارها، وأرسلت نسخة منه إلى اتحاد الكرة الذي بدوره أبلغ المدرب”

من جانبه، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن تقديم استئناف لقرار الـ”فيفا” بإيقاف مدرب منتخب الشباب عماد محمد.

وقال الاتحاد العراقي في بيان: “في الوقت الذي تلقى فيه الاتحاد العراقي لكرة القدم قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، عن التدريب لمدة 6 أشهر، نتيجة ما أسماه (توجيه إهاناتٍ إلى إحدى الإعلاميات) في وقتٍ سابق، فإن الاتحاد سيواصل دفاعه عن مدرب منتخب الشباب الذي تنتظره المشاركة في بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، وهو واحد من أبناء اللعبة المهمين من الذين مثلوا المنتخبات الوطنية لسنوات طويلة، ولن يدخر جهوده في الدفاع عنه”.

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