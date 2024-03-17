طقس الأحد… ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بالجنوب، ومنطقة سوس والمناطق الشمالية والوسطى.

كما يرتقب هبوب رياح قوية نوعا ما بالجنوب مع تناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و 24 درجة بمنطقة سوس والسواحل الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 11 و 17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بالمناطق الشمالية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطة، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور.

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