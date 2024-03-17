طقس الأحد… ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

2024-03-17 / 09:31
0
هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار بالجنوب، ومنطقة سوس والمناطق الشمالية والوسطى.

كما يرتقب هبوب رياح قوية نوعا ما بالجنوب مع تناثر الغبار محليا.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و 24 درجة بمنطقة سوس والسواحل الوسطى وداخل الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 11 و 17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بالمناطق الشمالية.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطة، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الخميسات : الحبس أربع سنوات ل ” فقيه ” في قضية استغلال ” قاصر”

الخميسات : الحبس أربع سنوات ل ” فقيه ”…

2024-03-16 / 23:35
Photo of لجنة المخدرات.. تسليط الضوء على جهود المغرب في مكافحة تهريب المؤثرات العقلية

لجنة المخدرات.. تسليط الضوء على جهود المغرب في مكافحة…

2024-03-16 / 23:03
Photo of قيادات اتحادية تجر ” لشكر” للمساءلة حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات

قيادات اتحادية تجر ” لشكر” للمساءلة حول تقرير المجلس…

2024-03-16 / 22:08
Photo of بمشاركة هيئات حقوقية إقليمية…تأسيس “الشبكة المغاربية لحرية الإعلام

بمشاركة هيئات حقوقية إقليمية…تأسيس “الشبكة المغاربية لحرية الإعلام

2024-03-16 / 21:57
Photo of تيزنيت : ضبط شحنات من “الأسماك ومواد التجميل” مهربة بشاحنات للإرساليات

تيزنيت : ضبط شحنات من “الأسماك ومواد التجميل” مهربة…

2024-03-16 / 21:43
Photo of ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية يقود شخصين للاعتقال باكادير

ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية يقود شخصين للاعتقال باكادير

2024-03-16 / 21:31
Photo of الحكومة المغربية تنزع عقارات في ملكية الدولة الجزائرية بالعاصمة الرباط

الحكومة المغربية تنزع عقارات في ملكية الدولة الجزائرية بالعاصمة…

2024-03-16 / 20:38
Photo of ياسمينة بادو تتضامن مع المنصوري وتنتقد “صمت قيادة الاستقلال”

ياسمينة بادو تتضامن مع المنصوري وتنتقد “صمت قيادة الاستقلال”

2024-03-16 / 18:12
Photo of السمارة.. استفادة أزيد من 5400 أسرة من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1445 هـ”

السمارة.. استفادة أزيد من 5400 أسرة من عملية الدعم…

2024-03-16 / 17:30
Photo of الأحرار يزكي المودني لخلافة أغلالو على رئاسة مجلس الرباط

الأحرار يزكي المودني لخلافة أغلالو على رئاسة مجلس الرباط

2024-03-16 / 17:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق