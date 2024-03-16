“الكاف” يبدي قلقه بعد اقتحام مقر اتحاد كرة القدم بجنوب افريقيا

هبة بريس - الرياضة

عبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن قلقه إزاء المداهمة التي قامت بها وحدة التحقيق في الجرائم التجارية الخطيرة على مقر اتحاد كرة القدم في جنوب افريقيا وتأثيرها على صورة لعبة كرة في البلاد .

وأوضح الكاف في بيان له على موقع الرسمي: “طلبنا من اتحاد جنوب أفريقيا تقديم تقرير إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يشير إلى أن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم ورئيسه الدكتور داني جوردان، في أي مرحلة وتحت أي ظرف من الظروف، لم ينتهك أو خرق لوائح الكاف والفيفا”.

وأردف: “بما يتماشى مع المبادئ القانونية الدولية والسوابق القضائية، فمن المفترض أن يكون اتحاد جنوب أفريقيا والدكتور داني جوردان، بريئين حتى تخلص هيئة قضائية مناسبة إلى خلاف ذلك”.

واسترسل أن “كاف” طلب من اتحاد جنوب أفريقيا تزويده بأي معلومات أو حقائق أخري يرون أنها مهمة حول تلك الواقعة، مضيفا: “الادعاءات التي قدمتها وحدة هوكس للتحقيق في الجرائم التجارية خطيرة”.

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