قرار حكومي يمنح الأم صلاحية إصدار جوازات سفر لأبنائها القاصرين دون موافقة الأب

هبة بريس _ الرباط

أصبح متاحا للأم ان تصدر او تجدد أو نسحب جوازات سفر أبنائها القاصرين بدون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من الأب

ووفقا لإعلانين صادرين عن قنصليتي المملكة المغربية في نيويورك ومدريد، فقد أصبح بإمكان المواطنات المغربيات إصدار أو تجديد جواز السفر البيومتري لأبنائهن القاصرين دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الأب.

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