الرئيس الفلسطيني يكلف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة

2024-03-14 / 20:27
0
هبة بريس _ وكالات

-كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مرسوم رئاسي الخميس، الدكتور محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني
(الصندوق السيادي)، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لمحمد اشتية.

وشغل مصطفى، عددا من المناصب في البنك الدولي، وفي مؤسسات السلطة الفلسطينية، أبرزها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قبِل الرئيس عباس استقالة اشتية، الذي أعلن في كلمة خلال اجتماع أسبوعي تقديم استقالة حكومته.

وقدّم اشتية، استقالته على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.

وقال اشتية، آنذاك، إن المرحلة المقبلة “تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية، والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني يستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين”.

ويأتي كل ذلك على وقع حرب مدمرة في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، رافقها تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية، رغم دخول شهر رمضان، ومثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بالإجماع.. البرلمان الإسباني يصوت على العفو عن الإنفصاليين الكتالونيين

بالإجماع.. البرلمان الإسباني يصوت على العفو عن الإنفصاليين الكتالونيين

2024-03-14 / 15:45
Photo of بلينكن: أمريكا تعكف على إقامة وتشغيل ممر بحري لنقل المساعدات إلى غزة

بلينكن: أمريكا تعكف على إقامة وتشغيل ممر بحري لنقل…

2024-03-13 / 20:44
Photo of عاش 70 عاما داخل رئة حديدية.. وفاة ” بول ألكسندر”

عاش 70 عاما داخل رئة حديدية.. وفاة ” بول…

2024-03-13 / 19:56
Photo of النواب الأمريكي يوافق على مشروع حظر “تيك توك”

النواب الأمريكي يوافق على مشروع حظر “تيك توك”

2024-03-13 / 17:30
Photo of إسبانيا.. القبض على عصابة السطو على منازل لاعبي كرة القدم

إسبانيا.. القبض على عصابة السطو على منازل لاعبي كرة…

2024-03-13 / 15:37
Photo of وفاة فيليب ديغول الابن الأكبر للجنرال شارل ديغول عن عمر 102 سنة

وفاة فيليب ديغول الابن الأكبر للجنرال شارل ديغول عن…

2024-03-13 / 14:28
Photo of الشرطة الإيطالية تداهم مكاتب نادي ميلان

الشرطة الإيطالية تداهم مكاتب نادي ميلان

2024-03-13 / 11:12
Photo of بوتين: مستعدون لاستخدام النووي في حال وجود أي تهديد

بوتين: مستعدون لاستخدام النووي في حال وجود أي تهديد

2024-03-13 / 10:08
Photo of فرنسا.. العثور على رأس خنزير أمام مسجد

فرنسا.. العثور على رأس خنزير أمام مسجد

2024-03-13 / 09:33
Photo of الأمم المتحدة تقارن بين القتلى الأطفال في غزة و4 أعوام من النزاعات حول العالم

الأمم المتحدة تقارن بين القتلى الأطفال في غزة و4…

2024-03-12 / 23:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق