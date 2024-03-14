الحرس المدني الاسباني يحبط محاولة تهريب سيارة مسروقة نحو ميناء طنجة المتوسط

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكن الحرس المدني الإسباني، أمس الأربعاء، من احباط محاولة تهريب سيارة فاخرة، بميناء الجزيرة الخضراء، كانت في طريقها الى التراب المغربي غير ميناء طنجة المتوسط .

وقالت الصحافة الإسبانية إن عملية مراجعة لأوراق السيارة الفاخرة بينت أنها مسروقة حيث تم توقيف صاحبها ووضعه تحت المراقبة الأمنية الى حين التحقيق معه لتحديد مدى تورطه في عملية السرقة.

وكان الأمن الاسباني قد تمكن في وقت سابق من ضبط سيارتين مسروقتين من دول فرنسا وإيطاليا، حيث كان الأشخاص الذين كانوا يقودونها، يرغبون في تهريبها الى المغرب قصد إعادة بيعها .

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