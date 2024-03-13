المنصوري تقدم شكاية ضد رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب

هبة بريس - مكتب طنجة

أقدمت رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والكاتبة الإقليمية لحزب الاستقلال بإقليم الفحص أنجرة، على وضع شكاية ضد برلماني بارز على الصعيد الوطني.

وقالت مصادر ، ان المنصوري تقدمت بشكوى تضمنت تهم ثقيلة ضد زميلها نور الدين مضيان رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب بينها تهمة التشهير بالحياة الخاصة،الأمر الذي أثار دهشة وصدمة داخل حزب الاستقلال سيما انها تأتي أياما قليلة بعد واقعة “الصفعة “.

وكانت القيادية في حزب الاستقلال قد كتبت على حائط صفحتها ارسمية بموقع “فايسبوك” كلاما لاذعا حيث وجهت اشارات لشخص وصفته بالقيادي النرجسي دون ان تسميه ليتأكد بعدها أن الأمر يتعلق بزميلها في الحزب نورالدين مضيان .

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