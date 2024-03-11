سلطات إسبانيا تستجيب ل”كومادير” و تتحرك لحماية شاحنات السلع المغربية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
استجابت سلطات إسبانيا للشكايات العديدة التي وضعتها “كومادير” المغربية لحماية شاحنات نقل الخضر و الفواكه المغربية المتجهة لعديد دول أوروبا عبر تراب إسبانيا.
و حسب معطيات خاصة، فقد أمر القضاء الإسباني باستدعاء عدد من الهيئات الفلاحية الإسبانية و كذا عدد من المزارعين الذين تحوم حولهم شبهة اعتراض شاحنات مغربية و قاموا بتخريب محتوياتها.
موازاة مع ذلك، تحركت الشرطة الوطنية الإسبانية لاعتقال عدد من المزارعين الإسبان الذين كانوا يعترضون سبيل الشاحنات المغربية المتجهة لدول أوروبية عبر إسبانيا بتهمة اعتراض و تخريب ممتلكات الغير.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
من الضروري عليهم حماية شاحنات نقل الخضر و الفواكه المغربية
يجب اعتقال المزارعين الإسبان الذين كانوا يعترضون سبيل الشاحنات المغربية
Mezyane Mezyane saraha
Rah bessif 3lihom kan ghaydiro hakka