ضمنهم الأصغر في افريقيا.. الاتحاد الكاميروني يستبعد 62 لاعبا بتهمة “تزوير أعمارهم”

2024-03-11 / 12:00
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هبة بريس

قرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، قرر إيقاف 62 لاعبا محليا، بتهمة تزوير أعمارهم.

وذكر تقرير فرنسي، أن الاتحاد الكاميروني قرر إيقاف 62 لاعبا في الدوري المحلي، بسبب الاشتباه في تزوير أعمارهم، على رأسهم ناثان دوالا – 17 عاما – الذي تواجد مع منتخب الكاميرون في بطولة أمم إفريقيا 2023، ووصف باللاعب الأصغر في افريقيا.

وأضافت أن 7 لاعبين ضمن الموقوفين يلعبون في صفوف فيكتوريا يونايتد، بينما يتواجد 13 لاعبا في أكاديمية يونج سبورت.

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