أكادير : السجن لشقيقين بأربع سنوات بتهمة النصب على سيدة ب 94 مليون

2024-03-11 / 11:46
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أدانت محكمة الإستئناف بمدينة أكادير، شقيقين متهمين بالنصب على سيدة متزوجة بأربع سنوات سجنا نافذا وارجاع مبلغ النصب الذي حددته المحكمة في 940 ألف درهم.

ووفق تفاصيل القضية، فقد كان الرقم الأخضر قد أطاح بشخصين بمدينة آيت ملول متلبسين بتسلم مبلغ مالي من سيدة بعدما أوهماها بالتدخل لصالح زوجها في ملف معروض أمام المحكمة.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بآيت ملول، قد نصبت كميناً محكماً للشقيقين الذين ينحذران من منطقة التمسية بعمالة إنزكان أيت ملول، فور توصلها بتعليمات النيابة العامة، ليتم توقيقهما متلبسين بإستدراج السيدة.

واستناداً إلى مصادر سابقة، فإنه من المحتمل ان تأخد القضية منحى آخر، خصوصا بعد إتهام الضحية الموقوفان بالنصب عليها في مبلغ مالي وصل إلى 160 مليون سنتيم.

وكانت المحكمة الإبتدائية بإنزكان قد أدانت المتهمين بثلاث سنوات سجنا نافذا وتعويض للضحية.

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