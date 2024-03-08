جمعية بريطانية تشترط مناصرة إسرائيل للتوظيف

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريراً أعده أريب الله وسايمون هوبر قالا فيه إن المرشدين الدينيين اليهود في الجامعات البريطانية يتم اختيارهم بناء على دعمهم لإسرائيل.

وتعتبر جمعية “الحاخامية اليهودية الجامعية” مؤسسة خيرية مسجلة تعمل في عدد من الجامعات البريطانية. وتقدم الخدمة الدينية الرعوية “لكل الطلاب اليهود من كافة الخلفيات والانتماءات”.

وتقول “الحاخامية اليهودية الجامعية” إنها موجودة لدعم الجمعيات الطلابية اليهودية و”تمثيل الطلاب اليهود” والدفاع عن مصالحهم في الجامعة وحماية الحياة اليهودية، مثل إلغاء دعوات محاضرين معادين وأعمال عدوانية لليهود.

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