تاونات.. إيقاف شخص بحبازته كوكايين

2024-03-07 / 23:28
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محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتاونات، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخص يبلغ من العمر حوالي 40 سنة بدون مهنة وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات الصلبة” كوكايين”

وقد جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة الأمنية المرورية بمدخل المدينة وهو على متن سيارته الخاصة،حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور عن 250 غرام من الكوكايين مخبأة بشكل محكم بسيارته إضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الاجرامي ، فتم حجز الكل إضافة إلى السيارة
هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي

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