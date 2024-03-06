لاعب ميلان يصدم الجماهير الجزائرية.. “أريد تمثيل منتخب فرنسا”

هبة بريس _ رياضة

صدم النجم الشاب ياسين عدلي، متوسط ميدان ميلان الإيطالي، جماهير كرة القدم الجزائرية، بإعلانه عدم رغبته في تمثيل “محاربي الصحراء”.

وقال عدلي خلال مؤتمر صحفي يسبق مباراة فريقه أمام سلافيا براغ التشيكي في الدوري الأوروبي، إن هدفه هو “اللعب في المستوى العالي، وتمثيل فرنسا”.

وأوضح عدلي أنه يطمح بأن يكون ضمن قائمة “الديوك” في بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” صيف العام الحالي.

اقرأ أيضا:

يشار إلى أن عدلي (22 عاما) ولد وترعرع في فرنسا لأبوين من أصول جزائرية، ونشأ بالفئات السنية بنادي باريس سان جيرمان، قبل الانتقال إلى بوردو، لينضم صيف العام 2021 إلى ميلان مقابل 9 ملايين يورو.

وشارك ياسين عدلي رفقة المنتخب الفرنسي بفئاته السنية المختلفة من تحت 16 عاما حتى تحت 20 عاما، إذ لعب 46 مباراة، سجل خلالها 15 هدفا.

وحتى بعد اختياره تمثيل فرنسا، لا تبدو مهمة ياسين عدلي سهلة في إقناع المدرب ديديه ديشامب، إذ ينافسه في منتصف ميدان “الديوك” أسماء لامعة، في مقدمتها أدريان رابيو، ويوسف فوفانا، وإدواردو كامافينغا، وأوريليان تشواميني، ووارين زايري إيمري، ولاعبون آخرون.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp