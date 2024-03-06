“الريسوني” يوقف إضرابه عن الطعام

هبة بريس _ الرباط

أوقف الصحفي المغربي المعتقل في قضية “اعتداء جنسي” سليمان الريسوني إضرابا عن الطعام بدأه قبل أسبوع، احتجاجا على حجز رسالة وجهها إلى كاتب أوكراني، وفق ما أفادت زوجته الأربعاء.

وقالت الزوجة خلود مختاري على فيسبوك “بفرحة عارمة وارتياح كبير تلقيت نبأ تعليق زوجي الصحفي سليمان الريسوني المعتقل بسجن عين برجة (بالدار البيضاء) إضرابه عن الطعام”.

وأوضحت أن هذا القرار “جاء استجابة لنداءات متكررة من العائلة، ومناشدات متواترة من طرف هيئة الدفاع والعديد من الشخصيات الحقوقية الوطنية والمنظمات الوطنية والدولية”.

وكان الريسوني (51 عاما) بدأ إضرابا عن الطعام منذ الخميس وفق عائلته، وسبق له أن خاض إضرابا مطولا أثناء محاكمته الابتدائية في العام 2021.

ونفذ هذا الإضراب الأخير احتجاجا على “حجز السلطات القضائية لرسالته البريدية الجوابية على رسالة وجهها له الكاتب والروائي الأوكراني أندري كوركوف، في إطار حملة الكاتب المسجون التي أطلقتها منظمة “قلم الدولية” غير الحكومية، وفق عائلته.

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