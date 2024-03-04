فريقان عربيان فقط ضمن المتأهلين لربع نهائي أبطال أفريقيا

هبة بريس _ رياضة

بلغت معظم الأندية الكبيرة في القارة السمراء دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما شكل الوداد المغربي وصيف بطل النسخة الماضية الاستثناء الوحيد بخروجه من دور المجموعات.

وضمت قائمة المتأهلين ثمانية أندية وهي، الأهلي المصري حامل اللقب، والترجي التونسي، ومازيمبي الكونغولي، وصن داونز الجنوب أفريقي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وبيترو أتلتيكو الأنغولي، ويانغ أفريكانز التنزاني، وسيمبا التنزاني.

وفشل فريق الوداد المغربي في ضمان تواجده ضمن المتأهلين لربع النهائي بعد حلوله ثالثا في المجموعة الثانية خلف أسيك ميموزا الإيفواري وسيمبا التنزاني.

كما خرج أكثر من فريق عربي آخر انتظر منهم الجمهور تقديم مستوى أفضل، أمثال بيراميدز المصري الذي حل في المركز الأخير في المجموعة الأولى، والنجم الساحلي التونسي متذيل المجموعة الثالثة، وشباب بلوزداد الجزائري بحلوله ثالثا في المجموعة الرابعة.

ومن المرتقب أن يتم الكشف في الأيام القادمة عن موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2024

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