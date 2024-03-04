الفنانة بلقيس تغني جينيريك مسلسل “بين القصور”

2024-03-04 / 12:42
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هبة بريس - القسم الفني

اختيرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، لغناء جينيريك مسلسل “بين القصور” الذي سيعرض خلال شهر رمضان.

وستؤدي بلقيس، أغنية “شكون كان يقول” وهي من كلمات وألحان يونس ادم، وتوزيع حمزة الغازي، وإخراج هشام الجباري.

ومسلسل “بين القصور” هو عمل من تأليف بشرى ملاك، وإخراج هشام الجباري، بمشاركة عدد من الفنانين هدى الريحاني، عزيز حطاب، سعد موفق، ندى الهداوي، سعيد ضريف..

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