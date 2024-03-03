سابقة.. توزيع مكافآت مالية على لاعبي سيمبا بأرضية الملعب

2024-03-03 / 11:59
4
هبة بريس _ رياضة

حرص رئيس نادي سيمبا التنزاني على منح اللاعبين مكافأة فورية في أرض الملعب، بعد حسم التأهل لدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

وتم توزيع المكافآت المالية على لاعبي سيمبا مباشرة بعد نهاية المباراة التي فاز فيها الفريق التنزاني على نادي حوامينغ غالاكسي بستة أهداف نظيفة.

وكان فريق الوداد المغربي قد غادر منافسات دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، رغم انتصاره، بهدف دون رد أمام آسيك الإيفواري في المباراة التي أقيمت على أرضية الملعب الكبير بمدينة مراكش في الجولة السادسة من دور المجموعات.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخرج فيها الوداد الرياضي من أبطال أفريقيا مبكرا، منذ تسع سنوات، حيث كان يصل فيها على الأقل إلى ربع النهائي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مدته يوم واحد.. تفاصيل أقصر عقد لاعب في تاريخ كرة القدم

مدته يوم واحد.. تفاصيل أقصر عقد لاعب في تاريخ…

2024-03-03 / 12:33
Photo of ركوب الأمواج.. البطل المغربي رمزي بوخيام يتأهل إلى أولمبياد “باريس 2024”

ركوب الأمواج.. البطل المغربي رمزي بوخيام يتأهل إلى أولمبياد…

2024-03-03 / 12:23
Photo of إعلامي سعودي يتحدث عن قدوم صلاح إلى “دوري روشن

إعلامي سعودي يتحدث عن قدوم صلاح إلى “دوري روشن

2024-03-03 / 12:21
Photo of باريس سان جيرمان يبدأ البحث عن بديل حكيمي

باريس سان جيرمان يبدأ البحث عن بديل حكيمي

2024-03-03 / 12:16
Photo of هلال الناظور لكرة القدم النسوية ينتصر على أمل وزان

هلال الناظور لكرة القدم النسوية ينتصر على أمل وزان

2024-03-03 / 10:44
Photo of ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لفوز كبير في الدوري الأمريكي

ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لفوز كبير في الدوري…

2024-03-03 / 09:25
Photo of ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لفوز كبير في الدوري الأمريكي

ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي لفوز كبير في الدوري…

2024-03-03 / 09:25
Photo of ثنائية فينسيوس جينيور تنقد الريال من الهزيمة أمام فالنسيا

ثنائية فينسيوس جينيور تنقد الريال من الهزيمة أمام فالنسيا

2024-03-02 / 23:19
Photo of نهضة الزمامرة يقسو على حسنية أكادير بثلاثية

نهضة الزمامرة يقسو على حسنية أكادير بثلاثية

2024-03-02 / 22:57
Photo of مختصون اسبان ينقبون على لاعبات كرة القدم بطنجة

مختصون اسبان ينقبون على لاعبات كرة القدم بطنجة

2024-03-02 / 22:45

‫4 تعليقات

  1. توزيع مكافآت مالية على لاعبي سيمبا بأرضية الملعب هذا جزاء الجمهور الذي ظل يسانده في جميع المباريات

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق