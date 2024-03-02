انزكان : الدرك الملكي يوقف زعيم عصابة اجرامية روعت أقاليم جهة سوس

2024-03-02 / 17:31
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لمنطقة التيمسية التابع لسرية انزكان ، قبل يومين ، من توقيف زعيم عصابة اجرامية عدد عناصرها ثلاثة ،كانوا يستعملون سيارات مكتراة لغرض السرقة بالعنف بواسطة استعمال السلاح الأبيض.

العصابة الاجرامية خلفت عددا كبيرا من الضحايا بعدد من أقاليم جهة سوس ماسة واستنفرت المصالح الأمنية، حيث كانت تتحرك بسرعة في تنفيذ عملياتها التي كانت اخرها اعتراض سبيل احد ضحاياها بدوار ايت موسى بالجماعة الترابية أولاد الداحو بعد اعتراض سبيله وتعريضه للعنف وسلبه دراجته النارية .

وبعد التحريات تم التعرف على زعيم العصابة والذي يتحدر من ضواحى مدينة أولاد التايمة بدوار سمومات لارجان بجماعة الكدية البيضاء وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة واعتراض سبيل المارة ، بينما شركاءه يتحدران من مدينة أولاد التايمة لا زالوا في حالة فرار وتم التعرف على هويتهم .

زعيم العصابة تم إيداعه السجن بايت ملول ، فيما حررت مذكرة بحث في حق شركائه .

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