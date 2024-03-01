البطولة الإحترافية.. إتحاد تواركة يقتنص فوزا ثمينا أمام يوسفية برشيد

حقق إتحاد تواركة فوزا ثمينا أمام ضيفه يوسفية برشيد بثلاثة أهداف لإثنين، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية والعشرين من البطولة الإحترافية.

وسجل أهداف إتحاد تواركة كل من توفيف بنطيب في الدقيقة 15 وإلياس الحداد في الدقيقة 19 وأمادو نداي في الدقيقة 84.

في المقابل، سجل هدفي يوسغية برشيد كل من عبد العزيز الحمزاوي ويوسف أوباها في الدقيقتين 31 و35.

ورفع إتحاد تواركة بهذا الفوز رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد إتحاد تواركة عند 14 نقطة في المركز الأخير.

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