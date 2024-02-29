هكذا احتجت جماهير الزمالك المصري على عقد رعاية “كوكاكولا” للفريق

هبة بريس رياضة

هتفت جماهير نادي الزمالك المصري ضد أنباء مفاوضة إدار النادي مع شركة “كوكاكولا” الأمريكية للمشروبات الغازية، حول احتمالية رعاية الأخيرة للفريق.

وخلال نهائي كأس السوبر للكرة الطائري ضد الغريم التقليدي الأهلي، هتفت جماهير الزمالك “مشروب الدم مش عايزين .. في المقاطعة .. مكملين”.

وشركة كوكاكولا الأمريكية من ضمن الشركات الكثيرة التي دخلت في حملات المقاطعة الشعبية بسبب دعم واشنطن للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتعد مصر من بين أكثر الدول العربية التزاما بالمقاطعة على المستوى الشعبي، وطرحت عشرات المنتجات البديلة منذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن المباراة التي شهدت الهتاف ضد كوكاكولا خسر فيها الزمالك أمام الأهلي بشوط مقابل ثلاثة..

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