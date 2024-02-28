في أول ظهور لها.. ابنة إيمان الباني ومراد يلدريم تخطف الأنظار

هبة بريس

كشف النجم التركي مراد يلدريم وزوجته ايمان الباني، للمرة الاولى، عن ملامح وجه ابنتهما ميراي.

ونشر يلدريم فيديو جمعه بطفلته ميراي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، رصد لحظات عفوية بين الأب وابنته، خلال إطعامها واحتضانها.

وخطفت ميراي، في ظهورها الأول، الأنظار، حيث شبهها عدد من المتابعين بوالدتها إيمان الباني.

يُذكر أن الثنائي يلدريم والباني دخلا القفص الذهبي في سنة 2016، ورزقا بطفلتهما الاولى سنة 2022.

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