استضافت مغنية جزائرية أساءت للمغرب.. الأمن يداهم مقهى “للشيشة” بمراكش

هبة بريس - مراكش

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية، بمدينة مراكش، داهمت، مساء أمس الأحد، مقهى للشيشة.

وذكر ذات المصدر، أن المقهى المذكور، يقدم الشيشة لزبنائه دون رخصة، كما استضاف مغنية جزائرية أساءت في فيديوهات سابقة للمغرب والمغاربة.

وأضاف المصدر ذاته، أن عناصر الأمن، داهمت المقهى قبل عرض المغنية الجزائرية التي حصلت على 20 الف درهم لإحياء سهرة غنائية، مشيرا أنه تم حجز عدد من قنينات الشيشة، كما تم تحرير محاضر قانونية في حق مسيريها.

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