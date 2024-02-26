الجزائر.. الحبس والغرامة لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العامة
هبة بريس - وكالات
أدرج المجلس الشعبي الوطني الجزائري مادة في مشروع قانون يقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية، لمن يتفوه بكلمة خادشة للحياء بالأماكن العامة.
إذ وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس على إدراج مادة جديدة في المشروع تنص على أنه: “يعاقَب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين كلّ من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي” وفقًا لصحيفة الشروق الجزائرية.
ووافقت اللجنة كذلك، على إدراج تعديل يوضح “من هم الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للمبحوث عنهم”.
كما توصلت اللجنة إلى صيغة توافقية مسَّت 15 تعديلًا في مشروع قانون العقوبات الجديد.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
احسن شيء
ليس مثل ما هو يجري عندنا في مدينة طنجة تخجل تتجول مع عائلتك
كلام ساقط من الخزامة للتحت
الصراحة انا متافق مع هاد القانون
خطوة حسنة من اشقاءنا الجزاءرين
Bravo c ce qui manque ici au Maroc
فكرة محمودة ولازمة في ظل ما تعرفه حاليا الاخلاق من تدني في الشارع العام وخاصة الشباب وما يتفوهون به من عبارات نابية يندى لها الجبين ،والله اصبحنا لانستطيع الخروج مع اولادنا او محارمنا ،اين هي دولة الإسلام ؟اذا كان المغرب هو الاخر لايتوفر على هذا القانون فانه مطلب ملح
لأول مرة يفرحني شيء من الجارة ياريت لو يطبق عندنا اصبحنا نخاف علي انفسنا في بعض الأحياء خصوصا المدن الكبيرة