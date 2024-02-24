المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه الرجاء الرياضي

هبة بريس - و م ع

تعادل فريق المغرب التطواني مع ضيفه الرجاء الرياضي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت على أرضية ملعب سانية الرمل بتطوان، برسم الدورة الـ 21 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم “إنوي” للقسم الأول.

وكان فريق الرجاء الرياضي سباقا للتسجيل بواسطة مهاجمه المهدي موهوب (د 7)، وأدرك المغرب التطواني التعادل عبر جناحه معاذ كلوس (د 84).

وعرفت المباراة طرد لاعب المغرب التطواني أيوب المودن (د 1+90).

وبهذا الفوز، يحتل فريق الرجاء الرياضي صدارة الترتيب برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن فريق الجيش الملكي، صاحب المركز الثاني (43 نقطة)، الذي يملك مباراتين مؤجلتين، فيما ارتقى فريق المغرب التطواني إلى المركز السابع (26 نقطة) رفقة فريق اتحاد تواركة.

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