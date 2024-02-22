وزير الخارجية الفرنسي قريبا في زيارة رسمية إلى المغرب

هبة بريس _ الرباط

من المرتقب ان يقوم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بزيارة إلى المغرب “في الأيام المقبلة”، فيما تحاول باريس الخروج من الجمود في علاقتها بالرباط منذ فتة طويلة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان “هناك رغبة واضحة للغاية من جانب الوزارة في الاستثمار في العلاقات الفرنسية المغربية”.

وأضاف أن “الفكرة تتمثل في كتابة فصل جديد، وتبن ي أجندة سياسية جديدة”، مشيرا إلى أنه يجب “إعادة العلاقات إلى حركة ديناميكية إيجابية”.

وقال سيجورنيه الأسبوع الماضي إن العلاقات الثنائية “ضرورية”. وأضاف “لقد استأنفت الاتصال مع المغرب. كان هناك سوء تفاهم أد ى إلى صعوبات”.

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