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شهر رمضان.. الحكومة: “المنتجات متوفرة وعملية المراقبة متواصلة

2024-02-22 / 13:35
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن شهر يتميز بطقوس خاصة تحتاج تعبئة من طرف الحكومة للوقوف على التزويد الطبيعي للأسواق بمختلف المتتجات التي تعرف اقبالا.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن الاجتماعات التي عقدت على مستوى وزارة الداخلية والتي ضمت مختلف القطاعات المخنية أكدت وجود وفرة في المواد.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن مراقبة جودة وأسعار المواد تتم طيلة السنة، ولا تقتصر على شهر رمضان، مشيرا الى أن المصالح المختصة تتخذ كافة الاجراءات اللازمة في حق المخالفين.

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