إسبانيا.. الحكم بسجن داني ألفيس 4 سنوات و6 أشهر

2024-02-22 / 11:16
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هبة بريس - وكالات

أدانت المحكمة العليا في كتالونيا اليوم الخميس لاعب كرة القدم البرازيلي السابق داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بحبسه أربع سنوات ونصف السنة.

وعلم ألفيس، إلى جانب محاميته إينيس غوارديولا، والمدعي العام إليزابيت خيمينيز، والادعاء العام إستر جارسيا، بشكل مباشر بالحكم هذا الصباح.

وانتهت المحاكمة في الـ7 من فبراير الماضي، بعد ثلاث جلسات طويلة، وبعد 15 يومًا جاء قرار القضاة.

ووقعت الأحداث في ملهى ساتون الليلي في برشلونة، ليلة الـ31 من ديسمبر 2022، ودخل داني ألفيس السجن في الـ20 من يناير 2023، أي أنه قضى في السجن ما يزيد قليلا على العام.

وقال ألفيس إن العلاقة كانت بالتراضي، أما صاحبة الشكوى فقد تمسكت دائمًا بوجود اعتداء.

الحكم لا يضع حدًّا لقضية داني ألفيس، فلا يزال بإمكان اللاعب الاستئناف أمام محكمة العدل العليا في كاتالونيا، وبعد ذلك، وإذا ظل الحكم غير مواتٍ، أمام المحكمة العليا.

وسبق أن رفضت المحكمة الإفراج المؤقت عن ألفيس خوفًا من فراره.

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