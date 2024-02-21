“سانشيز “يحث من الرباط على “تجنب كارثة” هجوم إسرائيلي على رفح

2024-02-21 / 20:58
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هبة بريس _ الرباط

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في الرباط، الأربعاء، إن هجوما إسرائيليا على رفح في قطاع غزة سيكون “كارثة يجب تجنبها”، محذرا من تداعياته المدمرة على “مئات الآلاف من الفلسطينيين”.

وقال سانشيز في تصريح للصحافة بعدما استقبله الملك محمد السادس بمناسبة زيارة رسمية للمغرب، “تطرقنا (…) إلى الوضع الدقيق جدا في غزة الذي يؤرق كثيرا مجتمعينا. في رأينا يجب تجنب كارثة في رفح”.

وأضاف “أعتقد أن نتائجها سوف تكون مدمرة على مئات الآلاف من الفلسطينيين، وهو ما يهدد منطقيا الاستقرار الإقليمي”.

وواصلت إسرائيل، الأربعاء، قصف قطاع غزة المهدد بالمجاعة والغارق في كارثة إنسانية، ولا سيما في مدينة رفح التي يتجمع فيها نحو مليون ونصف مليون شخص في جنوب القطاع على الحدود المغلقة مع مصر

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