مقابل 6 ملايين يورو.. راموس يعرض على مبابي منزلا في مدريد

2024-02-21 / 10:31
0
هبة بريس - وكالات

عرض سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي لكرة القدم منزله في حي لا موراليخا بالعاصمة الإسبانية مدريد للبيع، لصالح زميله السابق في باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وبحسب البرنامج الإسباني الشهير “الشيرينغيتو”، فإن راموس تواصل مع مبابي ليعرض عليه شراء فيلا يملكها شمال مدريد، ويقع المنزل في حي موراليخا.

وهو حي راقي في بلدة ألكوبينداس، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال مدريد، وتشتهر المنطقة بملاعب الجولف الكبيرة ومدارسها الخاصة وأمنها وأصحابها الأثرياء.

وتعد تلك المطقة التي يتواجد بها منزل راموس، هي موطن لكثير من الشخصيات العامة من عالم الرياضة والإعلام والسياسة والترفيه، وجدير بالذكر أنه قد عاش هناك كل من النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام والبرتغالي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما عندما لعبوا مع ريال مدريد.

تم بناء المنزل على قطعة أرض مساحتها 2500 متر مربع، بديكور راقي يوفر راحة كبيرة، مع مسبحين (أحدهما خارجي والآخر داخلي)، وغرفة سينما، ومنطقة ألعاب وغرفة للياقة البدنية.

ويطلب المدافع الإسباني، الذي عاد إلى إشبيلية الصيف الماضي مبلغ 6 ملايين يورو لبيع المنزل، وهو المبلغ الذي لا ينبغي أن يشكل مشكلة بالنسبة لمبابي.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مبابي سيكون اللاعب الأعلى أجرا في صفوف الريال، حيث سيتراوح راتبه بين 15 لـ 20 مليون يورو سنويا مع النادي الملكي كربح صافي، بالإضافة إلى مكافآت للأهداف خلال السنوات الخمس التي سيستمر فيها العقد.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مدرب كوت ديفوار: المغرب مثال رائع لكرة القدم الأفريقية

مدرب كوت ديفوار: المغرب مثال رائع لكرة القدم الأفريقية

2024-02-21 / 10:16
Photo of برنامج وتوقيت مباراتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

برنامج وتوقيت مباراتي اليوم في دوري أبطال أوروبا

2024-02-21 / 09:05
Photo of إنتر يفوز على أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

إنتر يفوز على أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي…

2024-02-20 / 23:11
Photo of بمشاركة الصيباري.. آيندهوفن يتعادل مع بوروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال

بمشاركة الصيباري.. آيندهوفن يتعادل مع بوروسيا دورتموند في ذهاب…

2024-02-20 / 22:56
Photo of بسبب “صفعة”.. الاتحاد الإيطالي يعاقب مهاجم ميلان يوفيتش

بسبب “صفعة”.. الاتحاد الإيطالي يعاقب مهاجم ميلان يوفيتش

2024-02-20 / 21:38
Photo of كثرة الإصابات تهدد مستقبل زياش مع غلطة سراي

كثرة الإصابات تهدد مستقبل زياش مع غلطة سراي

2024-02-20 / 21:31
Photo of البطولة الإحترافية.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة شباب السوالم والمغرب الفاسي

البطولة الإحترافية.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة شباب السوالم والمغرب…

2024-02-20 / 20:58
Photo of أكاديمية نجوم الناظور تستقطب المواهب الكروية.. وتطمح لتصدير لاعبين للقسم الإحترافي الأول

أكاديمية نجوم الناظور تستقطب المواهب الكروية.. وتطمح لتصدير لاعبين…

2024-02-20 / 20:40
Photo of السكتيوي يكشف أسباب خسارة حسنية أكادير أمام الرجاء الرياضي

السكتيوي يكشف أسباب خسارة حسنية أكادير أمام الرجاء الرياضي

2024-02-20 / 20:20
Photo of المنتخب المغربي لكرة السلة ينهزم أمام ليبيا ويفشل في التأهل إلى كأس أفريقيا

المنتخب المغربي لكرة السلة ينهزم أمام ليبيا ويفشل في…

2024-02-20 / 18:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق