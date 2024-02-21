خريبكة : فرار سائق سيارة تسبب في حادث سير مميت ومطالب بتكثيف الأبحاث

هبة بريس / ع عياش

شهد شارع 11 أبريل حادثة سير خطيرة مساء يوم السبت 17 فبراير 2024 ،انتهت فداحتها بهلاك ( ع س ) و حفيده الذي لم يتجاوز سن الأربع سنوات .

وحسب مصادر “هبة بريس فالهالك الذي كان يمتطي دراجة نارية صحبة حفيده صدمته سيارة “بيكوب” بملتقى طرق في بداية شارع 11ابريل نقل على اثرها “الجد” نحو إحدى مصحات البيضاء ليلفظ أنفاسه الأخيرة عشية يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 .

وأكدت مصادرنا ان الطفل فارق الحياة بعد ساعات قليلة من الحادث نتيجة قوة الصدمة فيما اختار سائق ” البيكوب ” الفرار نحو وجهة مجهولة .

وفيما تعيش عائلة الفقيدين الصدمة الكبرى من وفاة ( ع س ) و حفيده ؛ لا زالت الأبحاث جارية للوصول الى السائق الذي استغل الظلام للإختفاء عن الأنظار

وتعيش عائلة “الفقيدين” على أمل وصول الجهات الأمنية لسائق سيارة ” بيكوب ” فيما تباشر المصالح الأمنية؛ تحرياتها الرامية الى توقيف سائق السيارة من أجل ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها طبيعة الحادث .

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