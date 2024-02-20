احتجاجا على مخالفة سير.. شخص يضرم النار في جسده وفي سيارته بسلا

2024-02-20 / 09:30
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هبة بريس - سلا

احتجاجا على مخالفة سير، أقدم شخص عشية أمس الاثنين، على اضرام النار في جسده وفي سيارته بمدينة سلا.

وحسب شهود عيان، فقد تم ايقاف السائق بشارع محمد الخامس قرب منطقة سيدي الضاوي، من طرف عناصر أمن من شرطة المرور، لتحرير مخالفة سير في حقه.

وأضاف ذات الشهود، أن المعني بالأمر احتج على عناصر الأمن ودخل في مشاداة كلامية معهم، انتهت بإقدامه على اضرام النار في جسده وفي سيارته.

هذا وانتقلت المصالح المعنية، على عجل، الى عين المكان، حيث تم نقل المعني لتلقي العلاجات اللازمة، كما تم إخماد النيران التي التهمت كافة أجزاء السيارة.

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