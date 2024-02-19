تقارير : مبابي يرفض ارتداء الرقم 9 في ريال مدريد

2024-02-19 / 18:50
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هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يتوقع أن ينضم بشكل رسمي لريال مدريد في يونيو المقبل، رفض ارتداء القميص رقم 9 مع النادي الملكي والذي كان يحمله مواطنه كريم بنزيما.

وتداولت تقارير عديدة في الساعات الأخيرة أن مبابي سينضم للريال مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في حزيران/ يونيو المقبل، وأن المهاجم الفرنسي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى النادي الملكي.

وقالت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، إن لم يعد هناك شك بأن مستقبل مبابي سيكون في ريال مدريد، بدءا من الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن ممثلي كليان مبابي وريال مدريد ناقشوا كل تفاصيل صفقة النجم الفرنسي بدقة فائقة لتجنب أي صدام أو تعثر.

وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال مبابي، أبلغت رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بأن نجلها لا يعجبه القميص رقم 9، ولا يريد ارتداءه مع “الميرينغي”.

وذكرت الشبكة أن مبابي سيرتدي القميص رقم 10 الذي يحمله حاليا الكرواتي لوكا مودريتش المرجح رحيله عن النادي الملكي في الصيف المقبل.

وكان بنزيما يرتدي القميص رقم 9 في ريال مدريد، وظل الرقم متاحا عقب رحيله في الصيف الماضي إلى اتحاد جدة السعودي.

يذكر أن مبابي يرتدي القميص رقم 7 مع باريس سان جيرمان و10 مع منتخب فرنسا.

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