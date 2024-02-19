اكادير : انهيار سقف منزل في طور البناء وإصابة عامل

2024-02-19 / 17:20
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

اصيب شخص وهو عامل بناء بجروح وصفت بالخطيرة استدعت نقله على عجل إلى المستشفى، بعد زوال اليوم الاثنين ، جراء انهيار سقف منزل في طور البناء بحي السلام بمدينة أكادير.

وأفادت مصادر متطابقة ل ” هبة بريس”أن الحادث صادف مغادرة العمال إلى تناول وجبة الغذاء، حيث كان سيكون عدد الضحايا كثر، بعد انهيار سقف المنزل بشكل مفاجئ.

الحادث عجل بحضور المصالح الأمنية والوقاية المدنية، وتم فتح بحث قضائي بتعليمات من النيابة العامة.

وفي نفس السياق ، فقد سبق لحادث مماثل وقع بتزنيت اسفر عن قتيل وجرحى بعد انهيار عمارة في طور البناء . مما يسير في اتجاه تكثيف المراقبة على أوراش البناء من الجهات المختصة، لمعرفة هل يتم احترام معايير البناء وكذلك مدى توفر شروط السلامة والوقاية للعمالقة من اجل تفادي وقوع ضحايا في الحوادث .

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