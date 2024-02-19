بونو يكشف تفاصيل مشاجرة النصيري ومبيمبا في أمم أفريقيا

هبة بريس - وكالات

كشف ياسين بونو، حارس منتخب المغرب والهلال السعودي، عن تفاصيل المشاجرة والأزمة التي حدثت خلال مباراة منتخب بلاده أمام الكونغو الديموقراطية في بطولة أمم أفريقيا 2023، التي أقيمت في كوت ديفوار أخيرا.

وقال بونو في حوار مع برنامج “Colin Terview” عبر موقع يوتيوب: “لقد أخبرني زميلي يوسف النصيري، بأن مبيمبا، لاعب الكونغو، كان يشتمه طوال المباراة، على الرغم من أن يوسف لم يتحدث معه”.

وأضاف: “كان مبيمبا قريبا من النصيري بحكم أنه مُدافع ويوسف مهاجم، لقد قال لي (النصيري)، بأنه سمع (مبيمبا)، يقول للاعبين أن يقوموا بإصابة عز الدين أوناحي، لذلك كانت الأجواء ساخنة بعد نهاية المباراة”.

وأتم: “في الحقيقة، إنه سوء فهم منذ البداية، هذا كل ما في الأمر”.

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