بعد سجنه بتهمة الاعتداء الجنسي.. داني ألفيس “يخطط” للهروب

هبة بريس - وكالات

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن البرازيلي داني ألفيس، نجم نادي برشلونة ومنتخب “السيليساو” سابقا، خطط للهروب من السجن، الذي يقبع فيه بتهمة الاعتداء الجنسي.

واعتقلت الشرطة الإسبانية داني ألفيس يوم 20 يناير 2023، بتهمة الاعتداء على شابة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة، حيث رفضت النيابة الإسبانية الإفراج عن اللاعب البرازيلي بضمان إقامته ودفع كفالة خوفا من عودته إلى بلاده.

وتحدث داني ألفيس في تصريحات لصحيفة “لافنغارديا” الإسبانية، أواخر يونيو 2023، للمرة الأولى منذ اعتقاله، حيث قال: “لم أرتكب أي خطأ خلال تلك الليلة”.

وأضاف: “ضميري مرتاح تماما من هذه الناحية، لأن كل شيء حدث بيننا كان بالاتفاق ولم أرتكب أي خطأ”.

وتابع نجم يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي الأسبق حديثه بقوله: “لقد كذبت في البداية بقول إنني لم أفعل شيئا خوفا من تدمير حياتي الزوجية”.

وأكمل: “بعد ذلك اعترفت بأنني على علاقة مع الفتاة، ولكن كل ما حدث بيننا كان بالتراضي وليس رغما عنها”.

وأتم قائلا: “زوجتي كافحت كثيرا من أجل استمرار العلاقة الزوجية، لذا لم أكن أرغب في الاعتراف من البداية”.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، بأن داني ألفيس يمتلك خطة للهروب من السجن، خاصة وأنه لاعب كرة شهير، كما أنه يمتلك الكثير من العلاقات الجيدة والأموال والأصدقاء، الذين قد يساعدونه في ذلك الأمر.

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