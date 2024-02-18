مطار الرباط-سلا .. أزيد من 120 ألف مسافر خلال يناير الماضي

هبة بريس

استقبل مطار الرباط-سلا، خلال شهر يناير الماضي، ما مجموعه 120 ألفا و135 مسافرا، بحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي للمسافرين، أن هذا الحجم يمثل ارتفاعا بنسبة 28 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، الذي عرف عبور 93 ألفا و801 مسافر من هذا المطار، مما يمثل 5 في المائة من إجمالي حركة العبور.

وعلى الصعيد الوطني، بدأت الحركة الجوية سنة 2024 بمؤشرات إيجابية بحركة تجارية بلغت مليونين و277 ألف و827 مسافرا، أي بارتفاع بنسبة 15 في المائة مقارنة بشهر يناير 2023.

وأشار المكتب الوطني للمطارات، إلى أن هذه الدينامية ساهم فيها السوق الدولي بأزيد من مليوني مسافر، أي ما يعادل 91 في المائة من إجمالي الحركة الجوية.

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