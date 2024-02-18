“درك الواليدية” يحجز شاحنة محملة بأزيد من 9 أطنان من مخدر الشيرة

هبة بريس _ الرباط

حجزت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية الواليدية في وقت متأخر من ليلة السبت-الأحد، شاحنة محملة بأزيد من بتسعة أطنان من مخدر الشيرة المعدة للتصدير الدولى للمخدرات.

وأفادت مصادر مطلعة لجريدة “هبة بريس” أن العملية النوعية التي نفذتها عناصر الدرك الملكي، أسفرت عن حجز سيارتين خفيفتين، وأخرى رباعية الدفع، وكذا، شاحنة من الحجم الكبير، وذلك بدوار تعاونية الداخلة، التابع لجماعة اتنين الغربية، بتراب إقليم سيدي بنور الواقعة تحت نفوذ الدرك الملكي بالواليدية.

وأضاف المصدر ذاته أن المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي ، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية وامتداداتها، وكذا، توقيف جميع المتورطين في الشبكة الإجرامية الضالعة في هذه العملية.

وأشار المصدر إلى أن هذه العملية “النوعية” للدرك الملكي، تندرج في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها المصالح والمراكز الترابية والقضائية للدرك الملكي بالجديدة، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، والتي أبانت على علو كعبها في نطاق عملها المضني، للحيلولة دون تنفيذ عمليات التهريب الدولي للمخدرات. إذ أصبحت العناصر الدركية بجهوية الجديدة تشكل عبأ ثقيلا على المهربين، جراء تدخلاتها المتعددة والمستمرة، والتي مكنت، في عدة مناسبات، منذ تعيين القيادة الجهوية شهر غشت الماضي، من حجز عشرات الأطنان من المخدرات، وعدة مركبات تستعمل لتنفيذ هده العمليات، وكذا، توقيف العديد من الاشخاص سواء بمدينة الجديدة أو بمدن أخرى.

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