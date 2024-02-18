خبير ..الصراع بين المغرب والجزائر يحول دون عودة الاتحاد المغرب العربي

هبة بريس

في ظل تعقد المشهد في المنطقة العربية وزيادة حجم التوترات، تبرز العديد من التساؤلات بشأن منطقة شمال أفريقيا، التي تطرحها ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي

عبد العزيز كوكاس، الخبير الاستراتيجي المغربي، قال أن الصراع الكبير الحاصل في الوقت الراهن بين المغرب والجزائر يحول دون عودة الاتحاد المغرب العربي لفعاليته، أو وضعه الطبيعي.

وأضاف، أن المرحلة الذهبية التي بدأت في 1989 وانتهت في 1994، وهي مرحلة قصيرة بسبب الأزمة بين المغرب الجزائر، على خلفية تفجيرات مراكش.

ولفت إلى أن الفترة الذهبية انعكست بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في دول الاتحاد، وساهمت في خروج الوضع الاقتصادي من مرحلة الهشاشة بعد فترة صعبة شهدتها دول المنطقة،

ويرى كوكاس أن بعض الأطراف تستفيد من الصراع بين البلدين، إذ تبني بعض الدول مصالحها بناء على هذا الخلاف بين البلدين، فيما يهدد توحيد دول المغرب العربي الاتحاد الأوروبي، نظرا لما يمكن أن يترتب عليه من فرض شروط سياسية واقتصادية، وهو ما يفسر سياسة بعض الدول لإضعاف المنطقة من أجل الإبقاء على قوتها ومكاسبها في المنطقة.

وفق كوكاس فإن الواقع الراهن لا يشي بإمكانية التقارب، في ظل تمسك الجزائر بموقفها تجاه الرباط.

ولفت إلى أن المنطقة أصبحت مختبرا للتنازع الإقليمي والدولي، واللعب على التناقضات الموجودة من أجل استمرارها في إطار “فرق تسد”، من أجل عدم التطلع إلى تنمية أكبر.

وشدد على عدم إمكانية عودة الحياة لـ “اتحاد المغرب العربي”، بسبب النزاع المتطور، واستمرار وجود أسباب فشل الاتحاد، التي تحول دون جني المكاسب حال إعادة العمل بالآلية التي جرى العمل بها خلال الفترة الذهبية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp