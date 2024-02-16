محامي ريم فكري: “اتهامات عائلة زوج موكلتي هدفها حرمانها من الارث”

2024-02-16 / 09:25
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هبة بريس - الرباط

رد محامي الفنانة ريم فكري، على الاتهامات الموجهة إلى موكلته من طرف عائلة زوجها.

وذكر المحامي مراد الجعوطي،  في بيان أصدره “تلقينا ببالغ الدهشة والاستغراب التصريحات المريبة لعائلة زوج موكلتي “ريم فكري ” وذلك بعد إعلان خبر وفاته الأليمة”.

وأضاف “وإذ نستنكر هاته الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة وبدون وجود أدلة تضعدها ،فإننا نتسائل عن أسبابها وظرفيتها في توقيت يسبق شعيرة الدفن وتقديم واجب العزاء كما أن الأبحاث لاتزال جارية في هاته القضية، مما يمكن أن يعتبر خرقا لسرية التحقيق والبحث،ورغبة مقنعة في حرمان موكلتي من حقوقها المتعلقة بالتركة”.

وإذ نتفهم الظروف الصعبة التي تمر بها عائلة الفقيد، يضيف محامي الفنانة، فإننا ننبههم إلى أن هاته التصريحات تدخل في باب القذف والتشهير وتقع تحت طائلة القانون الجنائي.

وختم الجعواطي بيانه بالتأكيد على أن موكلته تحتفظ بحقها في اللجوء لكل المساطر القانونية من أجل الحفاظ على سمعتها وكافة حقوقها.

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