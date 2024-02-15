صحراويون مغاربة يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تيندوف بمؤتمر عالمي بالنيبال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

افتتحت بالعاصمة النيبالية كاتماندو فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي، المقام ما بين 15 و 19 فبراير 2024 بمشاركة مغربية وازنة ممثلة في فعاليات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية بمختلف مشاربهم وفي مقدمتها اتحاد الطلبة بالأقاليم الجنوبية.

وقد دشن المشاركون المنتدى بالمسيرة التضامنية التي كانت مناسبة عبر خلالها الآلاف من المشاركين عن مواقفهم حيال عدد من القضايا الكونية التي تشغل بالهم، والمرتبطة أساسا بمواضيع تهم البيئة والمتغيرات المناخية، وقضايا حقوق الإنسان، والتنمية والشباب، وغيرها من المواضيع ذات الراهنية.

وقالت حسناء شوكري، عن المكتب التنفيذي لإتحاد الطلبة بالأقاليم الجنوبية على أن هذه المشاركة الوزانة من طرف فعاليات المجتمع المدني تكرس الدينامكية التي يتمتع بها المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية المغربية تجاه مختلف القضايا الكونية المرتبطة بالمتغيرات المناخية؛ الشباب والهجرة، والتنمية، وخروقات حقوق الإنسان التي يرتكبها ميليشيات البوليساريو بدعم من جنرالات الجزائر في مخيمات تندوف، ومواضيع أخرى.

مؤكدة في السياق ذاته، أن المنتدى العالمي الاجتماعي يعد فرصة سانحة لإيصال صوت شباب الأقاليم الجنوبية للعالم حيال ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.

يشار إلى أن المنتدى الاجتماعي العالمي يعرف مشاركة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني من مختلف دول العالم وستعرف الفترة الممتدة من 15 الى 19 من فبراير تنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات والورشات وستكون قضية الوحدة الترابية للمملكة حاضرة بقوة ضمن أجندة مواضيع المنتدى الاجتماعي العالمي.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp