دعم السكن.. المنصوري: “عدد طلبات الاستفادة فاقت 48 ألف طلب”

2024-02-15 / 11:39
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هبةبريس - الرباط

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن مستجدات برنامج دعم السكن.

وذكرت الوزيرة خلال حلولها ضيفة على برنامج “مع الرمضاني”، مساء أمس الأربعاء، أن منصة دعم السكن استقبلت الى حدود اليوم أزيد من 48 ألف طلب.

وأضافت المنصوري، أن حوالي 2500 مغربية ومغربي استفادوا من البرنامج عن طريق الموثقين، مشيرة الى أن 2500 ملف في طور الاشتغال.

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‫2 تعليقات

  2. يعني ان من بين 48 الف طلب تم قبول 2500 طلب فقط.مادا يعني هدا الرقم؟؟؟ وما سبب رفض الباقي؟؟ تم الطلبات المقلوبة خل هي من فءة عشر مليون او المتوسط من فءة سبع مليون

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