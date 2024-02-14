البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و القرض الفلاحي يوقعان مذكرة تفاهم

2024-02-14 / 15:40
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وقعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم لتعزيز الولوج إلى التمويل في مجالات إعادة الإعمار بعد الزلزال والشمول المالي والاقتصاد الأخضر في المغرب.

و تضع هذه الاتفاقية، التي وقعها محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطارا عاما للتعاون بين المؤسستين يركز بشكل أساسي على آليات التمويل.

وتتعلق هذه الآليات بإحداث خط تمويل لمرافقة ودعم الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، ودعم مالي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في المغرب، لا سيما في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية، ومشاريع الطاقة المتجددة وحماية البيئة.

كما تتعلق بدعم الشمول المالي والرقمنة لفائدة الساكنة والمناطق المعوزة، ودعم الشركات المصدرة للمساهمة في إدماج أفضل لسلاسل القيم.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مشروع “أكديطال” الجديد يرى النور بخريبكة بسعة تفوق المائة سرير

مشروع “أكديطال” الجديد يرى النور بخريبكة بسعة تفوق المائة…

2024-02-14 / 16:31
Photo of وهبي: الذكاء الاصطناعي يطرح عدة مخاطر وتحديات مستقبلية

وهبي: الذكاء الاصطناعي يطرح عدة مخاطر وتحديات مستقبلية

2024-02-14 / 16:16
Photo of تارودانت : فلاحون يواجهون صعوبة الحصول على تراخيص حفر الابار

تارودانت : فلاحون يواجهون صعوبة الحصول على تراخيص حفر…

2024-02-14 / 15:59
Photo of المغرب يختار مالي لتشييد أضخم مصنع للإسمنت بإفريقيا بقيمة 50 مليار سنتيم

المغرب يختار مالي لتشييد أضخم مصنع للإسمنت بإفريقيا بقيمة…

2024-02-14 / 12:53
Photo of خلال سنة.. أكثر من 27900 سفينة تجارية رست بموانئ المغرب

خلال سنة.. أكثر من 27900 سفينة تجارية رست بموانئ…

2024-02-14 / 11:21
Photo of بالأرقام.. هاته هي أبرز المواد و المنتجات التي استوردها المغرب و كذلك التي صدرها

بالأرقام.. هاته هي أبرز المواد و المنتجات التي استوردها…

2024-02-13 / 17:53
Photo of توزيع حوالي نصف مليون قنطار من الشعير المدعم على فلاحي جهة البيضاء سطات

توزيع حوالي نصف مليون قنطار من الشعير المدعم على…

2024-02-13 / 17:25
Photo of الجمعية المغربية للمصدرين: “المغرب لا يستفيد بما فيه الكفاية من سوق الحلال”

الجمعية المغربية للمصدرين: “المغرب لا يستفيد بما فيه الكفاية…

2024-02-13 / 16:25
Photo of بالأرقام: الرواج المينائي يتجاوز سقف 200 مليون طن سنة 2023

بالأرقام: الرواج المينائي يتجاوز سقف 200 مليون طن سنة…

2024-02-13 / 14:33
Photo of بطابعين بريديين مشتركين.. بريد المغرب وبريد عمان يحتفيان بالعلاقات بين البلدين

بطابعين بريديين مشتركين.. بريد المغرب وبريد عمان يحتفيان بالعلاقات…

2024-02-13 / 13:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق