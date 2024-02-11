نداء عاجل من مدينة واد زم..البحث عن متغيب من ذوي الاحتياجات الخاصة

2024-02-11 / 21:32
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هبة بريس - متابعة

توصلت الجريدة ببلاغ حول اختفاء عبد الهادي من مدينة واد زم وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث اختفى ما يقارب 4 أيام

وحسب ما جاء على لسان أقاربه انه ذهب للمحطة قصد الذهاب لمدينة الدار البيضاء

عائلته تعاني كثيرا من فقدان فلذة كبدها وتناشد أسرة المفقود مشاركة الصورة و على كل من توصل بمعلومات أو شاهد عبد الهادي الاتصال بعائلته على الرقم التالي

0714687428

والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

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