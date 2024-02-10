طنجة..اعتقال عصابة لترويج المخدرات القوية
هبة بريس - مكتب طنجة
تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن طنجة ، فجر يومه السبت 10 فبراير الجاري، من توقيف 05 اشخاص في الثلاثينات من العمر من ذوي السوابق القضائية ، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات القوية .
الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من تحديد هويتهم وتوقيفهم متن سيارة نفعية بحي مسنانة بطنجة و حجز ما مجموعه 256 لفافة من مخدر الكوكايين علاوة على ميزانين الكترونيين و مبلغ مالي و وهواتف نقالة .
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية .
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اعتقال عصابة لترويج المخدرات القوية
نشكر عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن طنجة
توقيف 05 اشخاص في الثلاثينات من العمر من ذوي السوابق القضائية
الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من تحديد هويتهم وتوقيفهم
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