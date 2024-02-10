شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-02-10 / 13:48
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– شفشاون: 96 ملم

– إفران: 84

– القنيطرة: 72

– سلا: 63

– الصويرة – المطار: 59

– تازة: 56

– الصويرة – الميناء: 50

– طنجة وتكركوست: 49

– مراكش: 44

– أكادير – المسيرة: 43

– أكادير إنزكان وتطوان: 41

– سيدي سليمان: 40

– الرباط: 32

– العرائش: 31

– طنجة – الميناء: 27

– خريبكة: 26

– آسفي: 22

– مكناس وبني ملال وتارودانت: 21

– بن سليمان ميدلت والنواصر: 19

– المحمدية: 18

– فاس: 16

– الجديدة: 15

– ابن جرير وتزنيت: 14

– سطات والحسيمة: 13

– الدار البيضاء – الميناء ووجدة: 08

– الدار البيضاء: 07

– تيط مليل: 06

– كلميم: 05

– تاوريرت: 04

– طانطان: 03

– سيدي إيفني: 02

– ورزازات: 01

– الصويرة: أقل من مليمتر.

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