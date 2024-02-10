شفشاون تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– شفشاون: 96 ملم
– إفران: 84
– القنيطرة: 72
– سلا: 63
– الصويرة – المطار: 59
– تازة: 56
– الصويرة – الميناء: 50
– طنجة وتكركوست: 49
– مراكش: 44
– أكادير – المسيرة: 43
– أكادير إنزكان وتطوان: 41
– سيدي سليمان: 40
– الرباط: 32
– العرائش: 31
– طنجة – الميناء: 27
– خريبكة: 26
– آسفي: 22
– مكناس وبني ملال وتارودانت: 21
– بن سليمان ميدلت والنواصر: 19
– المحمدية: 18
– فاس: 16
– الجديدة: 15
– ابن جرير وتزنيت: 14
– سطات والحسيمة: 13
– الدار البيضاء – الميناء ووجدة: 08
– الدار البيضاء: 07
– تيط مليل: 06
– كلميم: 05
– تاوريرت: 04
– طانطان: 03
– سيدي إيفني: 02
– ورزازات: 01
– الصويرة: أقل من مليمتر.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp