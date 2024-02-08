حملة تحسيسية للاستشارة الفلاحية لفلاحي مولاي يعقوب حول ترشيد استهلاك الماء

2024-02-08 / 22:14
0

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وجدة .. ‎تصريحات لاعبي مولودية وجدة بعد الفوز في ديربي الشرق

وجدة .. ‎تصريحات لاعبي مولودية وجدة بعد الفوز في…

2024-02-08 / 22:04
Photo of التدابير المتخدة لمواجهة اثار الجفاف على لسان المدير الاقليمي للفلاحة بفاس

التدابير المتخدة لمواجهة اثار الجفاف على لسان المدير الاقليمي…

2024-02-08 / 21:04
Photo of العطش بسطات…رحلة عن الماء تُربك الحسابات وتستنفر السلطات

العطش بسطات…رحلة عن الماء تُربك الحسابات وتستنفر السلطات

2024-02-08 / 20:43
Photo of العطش بسطات…رحلة عن الماء تُربك الحسابات وتستنفر السلطات

العطش بسطات…رحلة عن الماء تُربك الحسابات وتستنفر السلطات

2024-02-08 / 20:43
Photo of أب الحسين عموتة :هو لي كايختار المنتخب لي باغ يدربو هو يعرف مصلاحتو فين

أب الحسين عموتة :هو لي كايختار المنتخب لي باغ…

2024-02-08 / 18:51
Photo of أب الحسين عموتة :ناس كلهم كايبغوه و كايباركو ليا فزنقة

أب الحسين عموتة :ناس كلهم كايبغوه و كايباركو ليا…

2024-02-08 / 18:40
Photo of الموجز الرياضي ..الركراكي يبدأ التحضير لمونديال 2026 وكوينز بارك يرفض بيع إلياس شاعر

الموجز الرياضي ..الركراكي يبدأ التحضير لمونديال 2026 وكوينز بارك…

2024-02-08 / 16:37
Photo of أول خروج إعلامي لأب الحسين عموتة “بنا ليا دار ومهلي فالعائلة كلها”

أول خروج إعلامي لأب الحسين عموتة “بنا ليا دار…

2024-02-08 / 15:48
Photo of الحليمي يعلن إطلاق منصة تسجيل المشاركين في الإحصاء العام للسكان وطرق انتقائهم

الحليمي يعلن إطلاق منصة تسجيل المشاركين في الإحصاء العام…

2024-02-08 / 15:00
Photo of فرق المعارضة بالبرلمان تنتقد الأداء الحكومي

فرق المعارضة بالبرلمان تنتقد الأداء الحكومي

2024-02-08 / 14:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق